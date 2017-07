Autos in Buxtehude und Jork entwendet

ab. Jork/Buxtehude. Zwischen 14 und 15.30 Uhr gelangen es Autodieben am Freitagnachmittag, einen in der Hansestraße in Buxtehude abgestellten Mercedes E200 zu stehlen. Das Fahrzeug ist braun und hat das Kennzeichen HH-GK 8035. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs beträgt ca. 40.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Buxtehude unter Tel. 04161 - 647115.

In der Nacht zwischen Sonntag auf Montag zwischen 22 und 5.20 Uhr wurde in Jork im Mirabellenweg ein VW Touran geknackt. Der graue Touran hat das Kennzeichen STD-CS 407 und ist ca. 10.000 Euro wert.

Hinweise an die Polizeistation Jork unter Tel. 04163 - 912970.