Bargstedt: Werkzeug aus einem Transporter gestohlen

tk. Bargstedt. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Transporter in Bargstedt am Knüllring aufgebrochen. Sie entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Täter haben ihre Beute offenbar mit einer Schubkarre zur Straße "Querallee" transportiert. Dort wurde sie in einem Maisfeld gefunden.

Hinweise an die Polizei: 04164 - 909590