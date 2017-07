Baustellendiebe in Stade und Dollern

tk. Stade/Dollern. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in Stade an der Straße "Bei der Börne" in einen Rohbau eingebrochen und haben einen Industriestaubsauger der Marke Festool entwendet. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 1.000 Euro.

In der Nacht zuvor drangen Einbrecher in Dollern am Hagener Weg in einen Neubau ein. Die Täter nahmen einen Kompaktmischer im Wert von rund 1.500 Euro mit.