Beladene Traktoranhänger in Jork umgekippt

25 Tonnen Äpfel im Graben / Verursacher flüchtet

Gegen 11.30 Uhr kippten am Samstagmorgen in Jork, Straße "Moorende", zwei von einem Traktor gezogene Anhänger um. Die gesamte Ladung - 25 Tonnen Äpfel - landeten dabei im Graben.Verursacht wurde der Unfall durch ein Ausweichmanöver: Der Traktorfahrer war mit seiner Ladung auf der Straße Richtung Hove unterwegs, als ihm in einer Rechtskurveein weißer Pkw mit Hamburger Kennzeichen entgegenkam.Vermutlich fuhr der Pkw zu weit rechts, sodass der Traktorfahrer versuchte, nach rechts auszuweichen. Dabei gerieten die Anhänger in den weichen Rand des am Straßenrand verlaufendenden Grabens. Dort sackten die Anhänger ein und kippten in den Graben. Der Fahrer des Hamburger Pkw fuhr weiter und entfernte sich vom Unfallort.Die anrückenden Feuerwehren konnten verhindern, dass auch der Traktor im Graben landete. Mit einem Bergungskran konnten die Anhänger wieder aus dem Graben gezogen werden.Zeugen melden sich bei der Polizeistation Jork unter Tel. 04162 - 912970.