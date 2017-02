Betrunkener greift Polizisten mit Messer und Eisenstange an

tk. Drochtersen. Ein Mann (43) aus Drochtersen hat am Dienstagabend Polizisten mit einem Cuttermesser und einer Eisenstange angegriffen. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray ließ er die Waffen fallen.



Die Polizei war wegen einer Schlägerei an den "Drosselstieg" gerufen worden. Die Beamten trafen dort auf mehrere stark alkoholisierte Menschen. Derweil die Beamten, die bereits Verstärkung angefordert hatte, noch vor Ort waren, kam es zu einer Prügelei zwischen einigen der Betrunkenen. Unvermittelt griff der 43-Jährige die Einsatzkräfte an.



Außer ihm kamen drei weitere Personen in Polizeigewahrsam, weil sie Platzverweise nicht akzeptierten.



Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen die aggressiven Männer laufen jetzt mehrere Strafverfahren,