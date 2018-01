BMW X5 in Buxtehude gestohlen

tk. Buxtehude. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte zwischen 23 und 07:20 Uhr in Buxtehude an der Straße "An der Rehwiese" einen BMW-Geländewagen geknackt und entwendet.

Der weiße BMW X5 hat das Kennzeichen STD-SC 911 und stellt einen Wert von rund 60.000 Euro dar.

Hinweise unter Tel. 04161- 647115.