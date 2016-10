Brand in Altländer Reetdachhaus

Wehren können durch schnellen Einsatz Zerstörung eines wertvollen Reetdachhauses verhindern

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden: In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren die Einsatzkräfte gegen 2.46 Uhr im Alten Land zu einem Brand in einem Reetdachhaus eines Obsthofes nach Steinkirchen gerufen worden. Ursache war offenbar ein defektes Fernsehgerät. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, zu Schaden gekommen ist dabei niemand.Rumänische Erntehelfer hatten dem Hofbesitzer in der Nacht einen starken Brandgeruch gemeldet, dieser hatte daraufhin umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten erst nach einiger Zeit den Brandherd lokalisiern und mit den Löscharbeiten beginnen. Das Feuer hatten die Wehren schnell im Griff. Die anschließende Suche nach vermeintlichen Brandnestern dauerte allerdings länger.Erst gegen 5.20 Uhr konnte ein Teil der 125 Feuerwehrleute die Brandstelle verlassen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren konnten beträchtliche Werte erhalten werden. Die Räume des zweiten Stockwerkes des Reetdachhauses sind vorrübergehend unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei ca. 35.000 Euro.