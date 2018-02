Buxtehude: Diebe stehlen Sommerreifen samt Felgen

tk. Buxtehude. Unbekannte haben zwischen Freitag und Sonntag vier Radsätze vom Gelände eines Autohauses in Buxtehude am Alten Postweg gestohlen. Die Sommerreifen samt Felgen wurden in Autos gelagert. Offenbar hatten es die Täter gezielt auf Räder der Marke Audi abgesehen.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 2.000 Euro