Buxtehude: Erwachsener Mann raubt Schüler (9) das Handy

tk. Buxtehude. Ein erwachsener Mann hat einem Schüler (9) in Buxtehude am Montagnachmittag sein iPhone entrissen. Der Junge hatte sein Handy gerade in der Hand. Die Tat ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Hermann-Löns-Straße.

Der Täter ist ungefähr 35 Jahr alt, ca. 1,75 Meter groß und kräftig. Er hat kurze, blonde Haare. Der Unbekannte trug eine braune Winterjacke, darunter ein weißes T-Shirt, weiße Schuhe und er hatte einen blauen Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" dabei.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04161 - 647115.