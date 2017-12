Buxtehude: Großer, schwarzer Hund verursacht Unfall

tk. Buxtehude. Ein großer, schwarzer Hund hat am Samstag zwischen 14.10 und 14.30 Uhr einen Unfall in Buxtehude auf der Harburger Straße in Höhe des Rewe-Marktes verursacht. Der Vierbeiner lief plötzlich auf die Fahrbahn. Die Fahrerin eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Unfall wurde das Auto beschädigt und das Tier vermutlich verletzt. Hund und Besitzer machten sich allerdings aus dem Staub.

Die Polizei in Buxtehude sucht Zeugen.