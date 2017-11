Buxtehude: Unbekannter Fahrraddieb und Zeugen gesucht

Mehrere Schülerinnen hatten am 13. Juni dieses Jahres einen bisher unbekannten Täter in Buxtehude im Torfweg am frühen Nachmittag gegen 13.50 Uhr amFahrradstand des dortigen Schulzentrums Süd bei einem versuchten Fahrraddiebstahl ertappt. Der Unbekannte war gerade dabei, das Schloss eines Rades zu knacken, als die beiden damals 16-jährigen Mädchen ihn überraschten. Bei einer Auseinandersetzung beleidigte der Unbekannte erst die Mädchen, bewarf sie anschließend mit Steinen und schlug einem von ihnen ins Gesicht. Anschließend flüchtete er, ohne erkannt zu werden.Allerdings wurde der Mann mit einem Handy gefilmt. Die Polizei sucht nun mit diesen Bildern nach dem unbekannten Täter, gegen den wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Zeugen, die den hier abgebildeten Unbekannten kennen oder die sonstige Hinweise zu seiner Identität geben können, melden sich unter Tel. 04161 - 647115 bei der Polizei Buxtehude.