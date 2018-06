Clever geht anders: Mit dem Auto in eine Sackgasse "geflüchtet"

tk. Horneburg. Der Autofahrer (21), der am Mittwoch in Horneburg vor der Polizei flüchtete, hatte einen für sich überzeugenden Grund - clever war das aber nicht: Als die Beamten ihn am "Auedamm" kontrollieren wollten, gab der junge Mann in seinem VW Passat Gas. Allerdings war sein Fluchtplan nicht sonderlich ausgeklügelt. Er bog in eine Sackgasse ein und wurde gestoppt.

Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten: Der 21-Jährige war unter Drogeneinfluss unterwegs. Und das nicht zum ersten Mal.