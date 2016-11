Der 69-Jährige, der am Sonntag eine junge Frau (19) in Barnkrug (Landkreis Stade) als Geisel genommen hat, sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftrichter am Amtsgericht Stade erließ am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Haftbefehl.Wie berichtet, hatte der Mann die Freundin seiner Ex-Frau (42) als Geisel genommen. Erst das Sondereinsatzkommando (SEK) aus Hannover beendete die Geiselnahme. Das SEK wurde alarmiert, weil der Mann als Jäger über Waffen verfügt.Während der ersten Ermittlungen kam heraus, dass der 69-Jährige mit einem Kleinkalibergewehr auf die 19-Jährige geschossen hatte. Sie wurde am Fuß getroffen.Mehr über den Polizeieinsatz am Sonntag lesen Sie hier