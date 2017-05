Diebstahl aus Umkleidekabine in Stade

tk. Stade. Während die Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse Sportunterricht in einer Halle in Stade an der Glückstädter Straßen hatten, durchsuchten Kriminelle eine Umkleidekabine. Geldbörsen und Handys fehlten. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht beziffern. Er dürfte mindestens bei mehreren Hundert Euro liegen.