Diesel in Nindorf entwendet

ab. Nindorf. In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 3 und 3.30 Uhr waren Dieseldiebe im Johann D. Bellmann-Weg in Nindorf unterwegs. Ein Anwohner war durch ein Fahrzeug wach geworden, dass an seinem Haus vorbeifuhr und später wieder zurückkam. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte aus dem Tank seines in der Nähe des Hauses abgestellten Mercedes Viehtransporters ca. 150 bis 200 Liter Diesel abgezapft. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Apensen unter Tel. 04167 - 536.