Dieseldiebe in Hollern-Twielenfleth

tk. Hollern-Twielenfleth. Dieseldiebe haben in der Nacht zu Samstag auf dem Gelände eines Obsthofs in Hollern-Twielenfleth am Speersort den Tank eines Baggers geknackt und 300 Liter Sprit abgezapft.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 350 Euro.