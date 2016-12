Dumm gelaufen: Zivilpolizisten Hehlerware angeboten

tk. Stade. Das ist für einen Stader (36) ganz dumm gelaufen: Er wollte bereits am vergangenen Samstag einen original verpackten Heizlüfter am Kreisel an der Salztorscontrescarpe verkaufen. Seine beiden Kunden wollte auf das Angebot trotz Minusgraden nicht eingehen. Es waren nämlich zwei Zivilbeamte der Stader Polizei. Woher das Gerät stammt, konnte der 36-Jährige nicht überzeugend erklären.