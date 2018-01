Einbrecher-Duo aus Albanien festgenommen

tk. Horneburg. Weit kamen zwei Einbrecher nicht, die am Mittwoch gegen 12.55 Uhr in ein Haus am Quappenstieg in Horneburg eingedrungen waren. Ein Nachbar hatte das Klirren einer Scheibe gehört und sofort die Polizei verständigt. Mehrere Streifen-wagen und Zivilfahrzeuge suchten nach den Männern. Sie wurden an der Hafenstraße in Horneburg festgenommen.



Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Albaner (19 und 21), die Damenschmuck dabei hatten. Ob der aus dem Einbruch stammt, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Es wird georüft, ob die beiden Männer für weitere Taten verantwortlich sind.



Die Polizei sucht noch Zeugen. Die tatverdächtigen Albaner sind 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie trugen eine blaue bzw. schwarze Steppjacke und dunkle Hosen. Einer der Männer hat schwarze, der andere dunkelblonde Haare.

Hinweise: Tel. 04141 - 102215.