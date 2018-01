Einbrecher im Buxtehuder Media Markt stehlen Laptops

tk. Buxtehude. Mehrere Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in den Media-Markt in Buxtehude an der Lüneburger Schanze eingedrungen. Die Täter hatten die Wellblechaußenwand des Elektronikfachmarktes aufgeschnitten. Innerhalb kürzester Zeit schnappten sich die Kriminellen mehrere Laptops und verschwanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Zehntausend Euro.

Hinweise unter Tel. 04141 -102215.