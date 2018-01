Einbrecher im Gewerbegebiet in Ovelgönne

tk. Buxtehude. Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Betrieb im Gewerbegebiet Buxtehude-Ovelgönne an der Carl-Zeiss-Straße eingedrungen. Sie hebelten einen Tresor auf und erbeuten einen geringen Geldbetrag sowie eine Kette.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 1.000 Euro.