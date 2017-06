Einbrecher in Stade auf frischer Tat ertappt

tk. Stade. Zwei Einbrecher wollten in der Nacht zu Mittwoch in ein Gold- und Antikgeschäft in Stade an der "Großen Schmiedestraße" eindringen. Sie waren gerade dabei ein Fenster aufzuhebeln, als ein Passant die Täter störte. Sie ergriffen die Flucht.

Die Männer sind ungefähr 1,65 Meter groß und schlank. Sie trugen einen schwarzen bzw. weinroten Kapuzenpullover.

Hinweise: Tel. 04141 - 102215.