Einbrecher in zwei Stader Geschäften

tk. Stade. Einbrecher sind in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in zwei Geschäfte in Stade an der Holzstraße eingedrungen. Sie brachen die Haupteingangstür eines Blumenladens auf. Über eine Tür zum Treppenhaus gelangten die Unbekannten noch in ein danebenliegendes Modegeschäft.

Die Höhe des Schadens steht nach Angaben der Polizei noch nicht genau fest.

Zudem haben Tageswohnungseinbrecher am Samstag in Großenwöhrden an der Straße "Am Rönnedeich" ihr Unwesen getrieben. Sie erbeuteten unter anderem einen Laptop. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei 750 Euro. Hinweise: Tel. 04141 - 102215.