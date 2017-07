Einbrecher stehlen der Verkehrswacht Buxtehude Go-Karts

tk. Buxtehude. Der Schaden bei diesem Einbruch geht weit über das Materielle hinaus: Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in die Garage der Verkehrswacht Buxtehude am Rotkäppchenweg eingedrungen. Die Täter nahmen vier Go-Karts und ein Kinderfahrrad mit. Damit erteilen die Ehrenamtlichen der Verkehrswacht Unterricht. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1.500 Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.