Einbrecher stehlen in Beckdorf teures Werkzeug

tk. Beckdorf. Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Autowerkstatt in Beckdorf an der Straße "Steinkamp" eingedrungen. Sie entwendeten hochwertiges Elektro- und Druckluftwerkzeug. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.