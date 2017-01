Einbrecher stehlen in Buxtehude alte Batterien

tk. Buxtehdue. Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag vom Gelände eines Autohauses in Buxtehude am "Westende" alte Batterien gestohlen. Um die rund 100 Stück zu transportieren, müssen die Täter mit einem ausreichend großen Fahrzeug vorgefahren sein. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.