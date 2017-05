Einbrecher stehlen in Stader Restaurant Wein und Lebensmittel

tk. Stade. Einbrecher sind am Montagabend in ein Restaurant in Stade am "Kommandantendeich" eingedrungen. Die Täter nahmen Weinflaschen und größere Mengen Lebensmittel mit. Durch den Notausgang flüchteten sie mit ihrer Beute.