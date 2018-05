Einbrecher wird ertappt und flüchtet

tk. Apensen. Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Donnerstag in ein Haus in Apensen an der Fruchtallee eingedrungen. Er wurde allerdings von einer Bewohnerin (25) ertappt. Mit einer Handtasche samt Papieren und einer Kamera flüchtete der Unbekannte.