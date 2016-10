Einbruch bei Pizza-Lieferservice

ab. Harsefeld. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche waren Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferservice eingebrochen und knackten anschließend die Kasse. Was genau dabei erbeutet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei, Tel. 04164 - 909590.