Einbruch in Buxtehuder Pizzeria

ab. Buxtehude. Hunger wird es nicht gewesen sein, der Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einbruch in der Pizzeria in der Hauptstraße veranlasst hat. Erbeuten konnten sie dabei u.a. eine geringe Menge Bargeld, einen Laptop und einen Flachbildfernseher. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04161 - 647115.