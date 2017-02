Einbruch in der BBS Buxtehude

tk, Buxtehude. Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in die Berufsbildenden Schulen Buxtehude an der Konopakastraße eingedrungen. Die Unbekannten brachen das Lehrerzimmer und ein Sekretariat auf. Dort flexten sie einen Tresor auf.

Wie hoch der Schaden ist, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Hinweise: Tel. 04161 - 6471156.