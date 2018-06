Einbruch in eine Fleischerei in Guderhandviertel

tk. Guderhandviertel. Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Fleischerei in Guderhandviertel eingedrungen. Nachdem sie eine alarmgesicherte Tür aufgebrochen hatten, ergriffen sie die Flucht. Die Täter nahmen allerdings noch Werkzeug mit. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro.