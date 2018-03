Einbruch in Harsefelder Baumarkt

tk. Harsefeld. Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Baumarkt in Harsefeld am Handelsweg eingedrungen. Sie entwedneten hochwertiges Werkzeug. Unter anderem Kettensägen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 1.000 Euro.