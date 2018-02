Einbruch in McDonalds-Filiale in Buxtehude

tk. Buxtehude. Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in die McDonalds-Filiale in Buxtehude an der Lüneburger Schanze eingedrungen. Die Unbekannten flexten einen Tresor auf. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.