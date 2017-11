Einbruch ins Harsefelder Rathaus

ab. Harsefeld. Ob diese Einbrecher in der Nacht ein Formular abgeben wollten? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - zwischen dem Ausstempeln des Vize-Rathauschefs um 19.12 und dem Einstempeln des ersten Mitarbeiters um 6.57 Uhr - trafen die Unbekannten, die zu dieser Zeit ins Harsefelder Rathaus einstiegen, jedoch niemanden mehr dort an. Stattdessen durchsuchten sie die Büros, erbeuteten ein Laptop und zwei Ausweise. Sie selbst konnten sich keine Ausweise ausstellen - alle erforderlichen Unterlagen samt Stempel werden abends in einen Tresor gelegt. Die Flucht gelang den Tätern unerkannt.

Die Polizei schätzt den verursachten Schaden auf mehr als 1.000 Euro und bittet um Hinweise unter Tel. 04164 - 909590.