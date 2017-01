Einbrüche am Mittwoch im gesamten Landkreis Stade

tk. Landkreis. Einbrecher haben am Mittwoch in Stade, Buxtehude, Dollern und Sauensiek ihr kriminelles Unwesen getrieben.

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in ein Seniorenheim an der Schiffertorstraße in Stade eingedrungen. Sie erbeuteten einen geringen Geldbetrag. Schaden: mehrere Hundert Euro

In Buxtehude richteten Einbrecher in einem Haus an der Stader Straße am Mittwoch einen Schaden von mehr als 1.000 Euro an. Mit einem Laptop als Beute flüchteten Kriminelle nach einem Einbruch am Mittwoch tagsüber in Dollern an der Hauptstraße. Mit Schmuck, Geld und einem Laptop flüchteten Unbekannte ebenfalls am Mittwoch aus einem Haus in Sauensiek am Birkenweg. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehr als 1.000 Euro.

Hinweise an die örtlichen Polizeidienststellen