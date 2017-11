Einbrüche im gesamten Landkreis Stade

tk. Landkreis. In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Stade erneut zu einer Serie von Einbrüchen.

Am Mittwoch drangen Tageswohnungseinbrecher in ein Haus an der Haddorfer Hauptstraße in Stade ein. Sie erbeuteten zwei Kameras und ein Notebook. In Buxtehdes drangen Einbrecher am Mittwoch in ein Haus an der Jahnstraße ein und entwendeten Uhren und Schmuck. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Hundert Euro.

Zwischen Mittwoch der vergangenen und dieser Woche sind Einbrecher in Stade an der Wetternstraße in ein Haus eingedrungen. Was sie dort erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Zwischen Freitag und Mittwoch war der Kindergarten in Neuenkirchen an der Dorfstaße das Ziel Krimineller. Sie stahlen ein Laptopvund einen geringen Geldbetrag. Schaden: Mehrere Hundert Euro.