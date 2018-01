Einbrüche im Landkreis Stade

tk. Landkreis. Einbrecher sind am Wochenende in ein zur Zeit unbewohntes Haus in Horneburg an der Straße "Am Milchberg" eingedrungen.

Außerdem sind Unbekannte am Sonntag zwischen 12.40 und 18.55 Uhr in Essel in ein Haus an der Dorfstraße eingedrungen. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei in beiden Fällen mehrere Hundert Euro.

Kriminelle sind am Wochenende zudem in eine Scheune in Düdenbüttel eingestiegen. Sie brachen einen dort geparkten BMW auf und bauten diverse Fahrzeugteile aus. Schaden: 5.000 Euro