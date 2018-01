Einbrüche im Landkreis Stade

tk. Landkreis. In den vergangenen Tagen haben Einbrecher wieder den Landkreis Stade unsicher gemacht.

In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte in ein Haus am Muddweg in Mittelnkirchen ein. Was sie entwendet haben, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Samstag, kurz nach Mitternacht, stiegen Unbekannte in ein Haus in Deinste an der Straße "Auf dem Reller ein". Auch hier ist noch unklar, was erbeutet wurde.

Schmuck und Geld nahmen Einbrecher mit, die am Freitag in Harsefeld in ein Haus an der Augsustinstraße eingedrungen sind. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro.