tk. Landkreis. Einbrecher sind am Samstag tagsüber in zwei Häuser in Fredenbeck am Mulsumer Weg eingedrungen. Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei Schmuck und Geld. Der Schaden beträgt mehr als 1.000 Euro.Ebenfalls am Wochenende war ein Bungalow in Ahlerstedt an der Straße "Bockholt" das Ziel von Kriminellen. Sie entwendeten unter anderem eine Playstation 3. Schaden: mehrere Hundert Euro.In Stade schlugen Tageswohnungseinbrecher bereits am vergangenen Freitag zu. Sie nahmen Kameras, Uhren, ein Laptop und einen E-

Book-Reader mit. Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei mehr als 1.000 Euro.