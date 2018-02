Einbrüche in Buxtehude und Agathenburg

tk. Agathenburg/Buxtehude. Einbrecher sind in Agathenburg am vergangenen Freitag in zwei Häuser eingestiegen. An der Hauptstraße warfen sie mit einem Stein ein Fenster ein. Durch den Lärm wurde der Bewohner auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Er schaltete das Licht an und die Täter flohen.

Kurze Zeit später drangen vermutlich die selben Einbrecher in ein Haus an Bahnhofstraße ein. Was gestohlen wurde, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Der Schaden beträgt in beiden Fällen jeweils mehrere Hundert Euro.

Zwischen Freitag und Samstag sind Einbrecher zudem in einen Metallbaubetrieb in Buxtehude an der Moorkoppel eingedrungen. Offenbar fanden sie keine lohnende Beute: Schaden: mehrere Hundert Euro.