Einbrüche in Buxtehude und Nottensdorf

tk. Buxtehude/Nottensdorf. Einbrecher sind zwischen Montag und Mittwoch in das Vereinsheim des TSV Buxtehude-Altkloster an der Apensener Straße in Buxtehude eingedrungen. Sie brachen mehrere Schränke auf. Was die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1.000 Euro.

Am Mittwoch sind Tageswohnungseinbrecher zudem in ein Haus in Nottensdorf "Am Stühbusch" eingedrungen. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Schaden: mehrere Hundert Euro.