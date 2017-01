Einbrüche in Buxtehude und Stade

tk. Landkreis. Einbrecher sind zwischen Samstag- und Sonntagvormittag in ein Haus in Buxtehude am Brombeerstieg eingedrungen. Obwohl alle Räume durchsucht wurden, steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Der Schaden an dem Gebäude beträgt nach Polizeiangaben mehrere Hundert Euro.

Am Freitagabend drangen Unbekannte in Buxtehude in ein Haus an der Giselbertstraße ein. Schaden: mehrere Hundert Euro.

In Stade haben Tageswohnungseinbrecher an der Depenbecker Straße in einem Haus mehrere Uhren sowie ein Notebook erbeutet. Schaden: mehr als 1.000 Euro. Ohne Beute sind Einbrecher in Stade an der Straße Neuwerk abgezogen. Sie hatten in dem Haus nur einen Raum durchsucht.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04141 - 102215 (Stade) und 04161 - 647115 (Buxtehude)