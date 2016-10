Einbrüche in Buxtehude und Wischhafen

tk. Buxehude/Wischhafen. Tageswohnungseinbrecher sind am Mittwoch in zwei Häuser in Buxtehude und Wischhafen eingedrungen.

In Buxtehude hebelten die Unbekannten die Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie erbeuteten einen geringen Geldbetrag. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 1.000 Euro.

In Wischhafen war ein Haus an der Straße "3. Kanal" im Visier von Tageswohnungseinbrechern. Sie richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.