Einbrüche in Stade und Buxtehude

tk. Landkreis. Die Polizei sucht Zeugen für mehrere Einbrüche, die sich bereits in der vergangenen Woche ereignet haben: In Stade drangen Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag in ein Haus an der Horststraße ein. Einbrecher sind zudem am Freitag an der Bungenstraße in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. In beiden Fällen beträgt der Schaden nach Angaben der Polizei mehrere hundert Euro.

Zwischen Mittwoch und Samstag wurden zwei Doppelhaushälften in Buxtehude-Neuland von Kriminellen heimgesucht. Der Schaden ist beträchtlich und beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweise an die Polizei in Stade (Tel. 04141 - 102215) und Buxtehude (Tel. 04161 - 647115).