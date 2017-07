Einbrüche in Stade und Buxtehude

tk. Landkreis. Unbekannte sind am Samstagabend in eine Kindertagesstätte in Stade an der Beethovenstraße eingebrochen. Weil sie die Alarmanlage ausgelöst hatten, flohen die Täter ohne Beute. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben dennoch mehrere Hundert Euro.

Am Sonntag sind Einbrecher außerdem die Stader Privatschule an der Mittelstraße eingedrungen. Mit einem geringen Geldbetrag flüchteten sie. Der Schaden: mehr als 1.000 Euro.

In Buxtehude sind Kriminelle am Sonntag tagsüber in ein Haus am Koppelweg eingedrungen. Sie erbeuteten Geld und ein Handy. Schaden: mehrere Hundert Euro.