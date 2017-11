Erlaubt sind 50: Mit 108 Stundenkilometern über Bahnübergang gerast

tk. Buxtehude. Da haben sich insgesamt 139 Raser gründlich verschätzt: Die Tempokontrolleure des Landkreises Stade haben auch am Reformationstag nicht freigemacht. Am Bahnübergang an der B73 zwischen Buxtehude und Neukloster wurde am Dienstag das Tempo von 691 Fahrzeugen gemessen. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.

Der Spitzenreiter raste mit 108 km/h über den Bahnübergang, teilt die Polizei mit.