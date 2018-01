Fahrerflucht: Frau auf Rewe-Parkplatz in Apensen angefahren

tk. Apensen. Auf dem Rewe-Parkpaltz in Apensen ist am Mittwoch gegen 19.12 Uhr eine Frau angefahren worden. Sie wollte den Parkplatz überqueren, als aus der zweiten Parklücke direkt vor dem Rewe ein beiges Auto losfuhr. Der Pkw erfasste die Frau, die leicht verletzt wurde. Der Autofahrer machte sich aus dem Staub.

Hinweise an die Polizei in Buxtehude unter 04161 - 6470.