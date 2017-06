Fahrerflucht: Polizei sucht in Stade schwarzes BMW 3er Cabrio

tk. Stade. Eine Motorradfahrerin wurde am Dienstagmittag in Stade auf der Hansestraße bei einem Unfall verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Vor der Frau fuhr ein schwarzes BMW 3er Cabrio. In Höhe des Schleusenwegs bremste der Wagen sehr stark und wechselte die Fahrspur. Die Bikerin legte eine Vollbremsung hin, kam dabei aber zu Fall. In dem BMW saßen zwei Männer, die sich kurz umdrehten, dann aber weiterfuhren.

Zeugen melden sich unter Tel. 04141 - 102215 bei der Polizei in Stade.