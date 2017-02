Fahrzeugteile in Buxtehude entwendet

ab. Buxtehude. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag demontierten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Buxtehuder Autohauses an der "Lüneburger Schanze" fachgerecht Katalysatoren und komplette Abgasanlagen. Die Diebe konnten mit ihrer Beute unerkannt fliehen. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04161 - 647115