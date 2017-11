Falsche Polizisten überfallen Mann in seinem Haus in Buxtehude

tk. Buxtehude. Sie klingelten am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr Sturm und hatten sich als Polizisten und Zollbeamte verkleidet: Ein 29-Jährige wurde in seinem Haus in Buxtehude-Eilendorf von fünf Kriminellen überfallen und ausgeraubt.

Der Mann hatte durch die Tür die Aufschrift Polizei auf einer "Uniform entdeckt und geöffnet. Die Räuber brachten ihn sofort zu Boden und fesselten ihn. Unter Drohungen verlangten sie Geld. Unter anderem erbeuteten sie 1.000 Euro und ein Handy.

Einem Nachbarn (47) kam diese "Polizei-Aktion" seltsam vor. Er sprach einen der Täter an und verlangte einen Dienstausweis. Die Räuber flüchteten. Aufgrund der guten Beschreibung ihres Fluchtfahrzeugs wurde der Wagen sehr schnell bei der überregionalen Fahndung in der Nähe von Neu Wulmstorf entdeckt. In Tostedt stoppten Polizisten die Räuber.

Die Männer im Alter von 21 bis 40 Jahren kommen aus Hamburg und Polen. Sie werden im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt. Das Diebesgut hatten sie bei der Festnahme noch dabei.